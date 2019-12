© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo calciatori: il Giudice Sportivo è intervenuto anche sui dirigenti dopo la Supercoppa Italiana, che ha fruttato tre turni di stop a Bentancur e uno a testa per Luis Alberto-Lucas Leiva. Nessuna squalifica ma multa per il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved e per il direttore sportivo Fabio Paratici. Stessa motivazione per i due bianconeri: "per avere, al termine della gara, nei pressi dello spogliatoio arbitrale, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti dei collaboratori della Procura federale".