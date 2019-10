Supercoppa italiana: per Tuttosport, Juve-Lazio a Gedda il 23 dicembre

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Relativamente alla Supercoppa, non siamo noi a doverlo ufficializzare, ma a breve non mancherà l'ufficializzazione da parte della Lega". Nel corso dell'assemblea degli azionisti di ieri, il direttore operativo della Juventus, Giorgio Ricci, ha confermato che la Supercoppa italiana si giocherà in Arabia Saudita, nel mese di dicembre. Quale sarà il giorno esatto? Secondo Tuttosport, la data scelta per la gara tra Juventus e Lazio in quel di Gedda è il 23 dicembre. Quanto all'orario, probabile che si giochi nuovamente alle 18.30, come già accaduto tra i bianconeri e il Milan un anno fa.