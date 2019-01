© foto di Pietro Mazzara

Juventus e Milan giocheranno per la Supercoppa Italiana il prossimo 16 gennaio a Jeddah, in Arabia Saudita, mentre la vendita dei biglietti è partita a gonfie vele. Lo stadio King Abdullah Sports City Stadium contiene circa 60 mila tifosi, in poche ore sono stati già venduti 50mila tagliandi ma a far discutere in queste ore è il comunicato ufficiale in cui sono spiegate le procedure per l'acquisto dei tagliandi: nel testo viene precisato che i settori indicati come 'singles' siano riservati ai soli uomini mentre i settori indicati come 'families' siano "misti per uomini e donne". Queste ultime possono assistere alle manifestazioni sportive solo dall'inizio del 2018 e, evidentemente, solo in alcuni settori.