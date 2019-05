SuperLega, bordata ad Agnelli: "ECA più affidabile con Rummenigge"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Agnelli ha sempre meno alleati alla SuperLega. Bayern Monaco e Borussia Dortmund si dicono contrari al progetto, così come è stato concepito. A riferirlo il direttore generale della Lega tedesca, Christian Seifert, precisando: "In tutte le principali Leghe top c'è la consapevolezza che la riforma non può essere accettata". Frecciata infine ad Agnelli: "Quando c'era Rummenigge come presidente, l'ECA era più affidabile".