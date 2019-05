SuperLega, controproposta dalla Francia: torneo a 36 squadre

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Controproposta dalla Francia sul progetto Superlega. La nuova Champions, concepita dalla ECA e pronta al via nel 2024 non piace: 32 squadre suddivise in 4 gironi da 8, con 24 di esse che si qualificano in base al piazzamento all'edizione successiva, lasciando le briciole ai campionati nazionali. La proposta transalpina è di 36 club suddivisi in 6 gironi da 6 e soprattutto differenti criteri d'accesso che abbraccino più federazioni e di conseguenza che valorizzino i piazzamenti dei campionati nazionali.