SuperLega, l'Inter tra le squadre interessate: 18 club e modello NBA con prima gara nel 2022

Secondo quanto riportato da Sport, prende corpo la prima bozza dell'idea di SuperLega che potrebbe presto diventare realtà coinvolgendo i principali club di Italia, Spagna, Inghilterra, Francia e Germania. Alcune tra le più importanti società avrebbero già dato l'assenso per la creazione di questa competizione che potrebbe prendere il via a partire da settembre 2022. Un modello in stile NBA con 18 partecipanti. Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid, PSG, Bayern Monaco, Liverpool, Manchester United, Manchester City e in Italia, l'Inter, sarebbero interessati a questo progetto, esattamente come la FIFA guidata da Infantino. Contraria, per il momento, la UEFA.