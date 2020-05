Supermario sempre più lontano dalla sua Brescia. A prescindere dall'esito della stagione

Salvo colpi di scena ad oggi non previsti, Mario Balotelli il prossimo anno non sarà più un giocatore del Brescia. Di pochi minuti fa la notizia che Supermario non si è presentato al campo di Torbole per la ripresa delle sedute collettive, assenza che potrebbe avere alle spalle anche risvolti di mercato. Che il rapporto col presidente Cellino non sia ai massimi storici appare oramai evidente, inoltre nel contratto di Balotelli col Brescia è previsto l’addio in caso di retrocessione. Il tutto in attesa della ripresa del campionato, ancora eventuale e non certa, prevista fra il 13 ed il 20 giugno.

Quale futuro per Supermario? Nelle scorse ore il Corriere della Sera ha parlato di un possibile addio già il 30 giugno, data indicata sul suo contratto come termine della stagione. Per terminare il campionato la stragrande maggioranza dei calciatori a scadenza o in prestito prolungherà i propri vincoli attuali di almeno 2 mesi, mentre Balotelli potrebbe essere liberato proprio in quella data. Le frizioni appaiono oramai difficilmente sanabili e per il futuro l’ipotesi estera resta quella più probabile: in Brasile ha tanto mercato, con Flamengo, Botafogo e Vasco da Gama che potrebbero pensarci seriamente. Ma pure dalla Turchia continuano ad arrivare rumors e indiscrezioni con una certa insistenza.