Supermarket Samp. Giampaolo dovrà ripartire senza quattro big

Non è una stagione semplice quella che attende Marco Giampaolo. Dopo un buon campionato, concluso col decimo posto finale, il tecnico di Bellinzona avrà il compito di confermare i blucerchiati nella parte sinistra della classifica senza quattro protagonisti dell'ultimo campionato.

Ha già effettuate parte di visite mediche con la Juventus Patrik Schick, uno dei talenti più fulgidi prodotti dall'ultima Serie A. Classe '97, l'attaccante ceco al suo primo anno in A ha raggiunto la doppia cifra nella classifica marcatori nonostante non fosse titolare. Colpi di genio e gol che non sono passati inosservati a Torino, col club bianconero che - grazie alla mediazione di Pavel Nedved - ha battuto l'Inter e s'è accaparrato il giocatore.

Ore di visite mediche anche per Bruno Fernandes. Allo Sporting Lisbona sono bastati dieci milioni di euro per definire l'acquisto del centrocampista classe '94 la cui titolarità nell'ultimo campionato non è mai stata in discussione.

Nella giornata di ieri accelerata anche per la cessione di Luis Muriel. Il procuratore dell'attaccante colombiano è volato in Andalusia e ha trovato un accordo di massima col Siviglia. Oggi nuovi contatti, ma la trattativa è ben avviata.

In uscita, infine, anche Milan Skriniar. Il difensore slovacco sarà un pilastro dell'Inter che verrà e, con il ritorno dalla Cina di Walter Sabatini, si chiuderà un'operazione che permetterà ai vertici blucerchiati di godere di un cospicuo bottino per il mercato in entrata.