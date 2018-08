Suso-Callejon, era fatta per lo scambio tra Milan e Napoli. Poi è saltato

© foto di J.M.Colomo

La partita di domani sera Suso e José Maria Callejon avrebbero potuta giocarla a maglie invertite. Milan e Napoli - si legge sull'edizione odierna di Tuttosport - avevano praticamente chiuso per lo scambio tra i due spagnoli, con un conguaglio in favore dei rossoneri per questioni anagrafiche.

Perché non si è fatto? Principalmente per due motivi: Suso era un pupillo di Maurizio Sarri, mentre per Carlo Ancelotti non rappresentava una priorità; contemporaneamente il cambio di proprietà in casa Milan - oltre alla riammissione all'Europa League - ha convinto l'ex Liverpool a rimanere all'ombra del Duomo.