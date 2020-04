Suso: "Cercato dalla Fiorentina la scorsa estate, ma non è mai stata una possibilità"

Ai microfoni di Sky, Suso, attaccante del Siviglia in prestito dal Milan, ha rivelato dell'interessamento della Fiorentina la scorsa estate: "Mi sono visto con la Fiorentina la scorsa estate, abbiamo fatto una riunione anche se la Fiorentina non era una possibilità. Io per rispetto ho ascoltato la loro proposta, c'era anche Montella in panchina, è vero che mi hanno cercato".