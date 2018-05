Suso, clausola a 40 mln. Fassone: "Può lasciare il Milan in estate"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso della lunga intervista rilasciata ai microfoni di Radio Rai, l'amministratore delegato del Milan Marco Fassone ha fatto il punto sul futuro dell'ala spagnola Suso: "Ha sul suo contratto una clausola con un prezzo prestabilito (40 milioni di euro, ndr). La cessione potrebbe avvenire indipendentemente dalla volontà del Milan. Al momento non abbiamo ricevuto alcuna offerta per nessuno".

