Suso: "Coronavirus? Ci sono persone che ne sanno di più, giusto che decidano loro"

In una lunga intervista rilasciata a Marca, Suso ha confessato di aver parlato con gli ex compagni del Milan per avere notizie sull'emergenza Coronavirus, che ormai si sta diffondendo in tutta Europa: "Ho parlato con diversi miei ex compagni quando hanno rinviato la sfida con la Juve. È una situazione difficile e poco conosciuta. Ci sono persone che ne sanno più di noi ed è giusto che decidano loro".