Suso costruisce, Castillejo segna: l'asse spagnolo premia il Milan

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Milan passa in vantaggio a Parma, interrompendo la striscia di imbattibilità di Sepe, grazie al gol dell'ultimo entrato, Samu Castillejo: è 0-1 ora al Tardini, coi crociati che sembravano in pieno controllo del match non avendo mai rischiato nulla nei precedenti 68 minuti. L'azione: Suso si decentra e punta Dimarco, scodellando al centro un cross teso che il connazionale devia quanto basta per beffare Sepe sul secondo palo. Gol fondamentale per la corsa Champions, il Milan passa a condurre.