Suso: "Da ragazzo non avrei mai pensato di poter giocare nel Milan"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'attaccante del Milan, Jesus Suso, ha raccontato a Milan TV le sue sensazioni sulla 100esima presenza con la maglia rossonera. "Quando ero bambino la cosa che più mi piaceva, quello che volevo di più, era essere un calciatore professionista ma non avrei mai pensato di giocare in squadre come il Milan. Gol più bello? Quello contro l’Udinese è stato un grande gol ma anche segnare una doppietta nel primo derby è stato speciale"