Suso e Calhanoglu: ultime in rossonero prima di un addio scritto

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Suso e Hakan Calhanoglu. Sasera saranno protagonisti contro il Bologna, spiega oggi Tuttosport, ma poi la sensazione è che per entrambi sarà addio in estate. Sullo spagnolo non c'è l'accordo per il rinnovo: la proposta rossonera, secondo il giornale, prevede l'eliminazione della clausola, il giocatore vorrebbe 5 milioni all'anno. In uscita, ce lo era già a gennaio, c'è pure il trequartista ex Bayer Leverkusen.