Suso: "E' come se fossi al Milan da 15 anni. Sono orgoglioso"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Suso, attaccante del Milan, parlando a Sky Sport ha commentato anche il suo ruolino di marcia col club rossonero: "Lo spogliatoio è molto unito, fatto da tanti bravi ragazzi, mi sento come se fossi qui da 15 anni e questo rende il Milan una famiglia per me. Sono stato premiato per le 100 presenze con questa maglia e sono felicissimo. È un orgoglio aver vestito questa maglia tutte queste volte, è il sogno di quando ero bambino. I nostri campioni? Ne abbiamo due: Higuain e Reina, che hanno portato un altro tipo di mentalità".