Suso e il gol: con Gattuso pochi, ma stanno tornando

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'effetto che fa segnare a San Siro non si scorda facilmente. Ma 10 mesi e mezzo senza gioire nel proprio stadio per una prodezza personale mette a dura prova la memoria. Suso non segnava nel proprio stadio dal 13 dicembre contro l'Hellas Verona in Coppa Italia. Per il resto in campionato l'ultimo gol a San Siro è stato segnato all'Inter il 15 ottobre, anche se tecnicamente in quella partita sono i nerazzurri ad essere considerati i padroni di casa. Per cui l'ultimo Suso-gol in un incontro casalingo del Milan in campionato è datato 27 agosto 2017, nel 2-1 al Cagliari con sua rete decisiva. Nelle due partite citate siamo addirittura al periodo di Vincenzo Montella allenatore. Con Gattuso l'apporto dello spagnolo in fase realizzativa è calato drasticamente: la stagione scorsa, detto del gol al Verona, un'altra gioia, in campionato contro l'Udinese a febbraio. Poi, il nulla: buone prestazioni, qualche assist ma mai un gol. Situazione che non è cambiata molto quest'anno: Suso si è sbloccato contro il Sassuolo, segnando una doppietta, in una partita dove il Milan ha giocato senza una punta centrale. Oggi il ritorno al gol, nella partita in cui è stato schierato ala destra dal primo minuto. Più spazio per la sua velocità e nessun conflitto con le punte, per la cronaca entrambe andate a segno. Un caso? Forse no.