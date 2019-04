Suso e Kessie ok, ma per strappare punti alla Juve serve il vero Milan

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La partita contro l’avversario più difficile del campionato arriva nel momento più complicato del Milan. Domani sera i rossoneri dovranno vedersela con la compagine di Massimiliano Allegri, a +18 sulla seconda in classifica e con lo scudetto già in tasca, probabilmente anche con la testa all’impegno di Champions con l’Ajax. Ma per i rossoneri l’impegno resta proibitivo per il gioco mediocre offerto nelle ultime tre partite. Soprattutto contro l’Udinese si è visto una squadra scarica mentalmente e fisicamente. “C'è stata la sconfitta nel derby, sono tre partite dove non arrivano i risultati ma ci può stare. Il calo può essere fisiologico, la squadra ha un'età media molto giovane, l'importante è non perdere le sicurezze, credo che il calo sia più a livello mentale", è la spiegazione che ha dato un veterano come Ignazio Abate sul momento negativo dei rossoneri.

Gattuso tra l’altro non gode di buoni precedenti contro Allegri, perché il tecnico calabrese ha perso 4 volte su 4 match contro la Juve, e soprattutto due finali. La Coppa Italia l’anno scorso con un sonoro 4-0 e la Supercoppa italiana a Gedda recentemente con la rete di Ronaldo. Insomma affrontare la Juve non è mai facile, e in generale il Milan non vince in casa della Juve dal 2011, dove a segnare fu proprio Gattuso. Da quel momento mai più una vittoria.

Ecco perché servirebbe il vero Milan per impensierire la Juve, e da questo punto di vista Gattuso potrà contare su Suso e Kessie, ristabilitosi dopo un turno di stop con l’Udinese per problemi fisici. Non ci saranno invece Paquetà, Donnarumma e Conti e saranno assenze pesanti. L’allenatore ragionando sugli uomini a disposizione, potrebbe tornare a schierare il classico 4-3-3 che nel corso dei mesi ha portato il Milan al quarto posto.