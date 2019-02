Suso: "Fatto cose eccezionali con tanti infortunati. Merito di Gattuso"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Jesus Suso, esterno offensivo del Milan, ha parlato a Sky Sport del momento della squadra rossonera e delle sue ambizioni per il futuro: "Siamo in un buon momento. Non avevamo cominciato bene, secondo le aspettative, ma abbiamo superato alla grande il momento difficile con i tanti infortuni. Se togli 3-4 titolari a qualsiasi squadra, tutti farebbero fatica. Noi abbiamo fatto cose eccezionali, merito del gruppo e del mister, che è un elemento importante. Mi ha dato tanto e cerco di ricambiare. Abbiamo avuto momenti difficili, ma lui è riuscito a mantenere alto il livello, abbiamo giocato bene vincendo tante partite di fila. Poi c'è stato anche il cambio di proprietà, il terzo in tre anni. Non ci pensiamo ma non sono stati belli tutti questi stravolgimenti. La mia posizione? Cerco di dare una mano anche in fase difensiva a seconda dell'avversario e di come va la partita. Ora dobbiamo pensare solo a vincere, con la qualità che abbiamo basta non prendere gol. Tanto poi uno lo facciamo sempre. Non abbiamo giocato sempre un calcio spettacolare, però ora siamo più uniti e compatti, e questo fa la differenza nei big-match".

Sugli obiettivi: "Il Milan deve stare in Champions, la storia lo dice. L'obiettivo è quello, quando pensi al Milan pensi alla Champions e alle vittorie ottenute in passato. Io voglio essere un giocatore importante per questo club, ho cercato di esserlo fin dal primo momento. Qui hanno giocato tanti calciatori importanti. Da piccolo mi piaceva Kakà, ho ancora negli occhi il gol di Manchester, quando beffò Evra e Heinze. Questo è un bel gruppo, chi arriva viene accolto bene e anche chi gioca meno sta bene. Paquetà e Piatek sono stati 2 grandissimi acquisti, ci aiuteranno tanto ma bisogna andarci piano. Non sono ancora al 100%, sto lavorando bene da un mese, non sento più dolore dopo la partita e nemmeno quando gioco".