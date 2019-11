Suso: "Gioco nel Milan e tifo Milan. Fino all'ultimo giorno darò tutto"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervistato da Sportweek, Suso chiede pazienza ai tifosi del Milan, evidentemente stanchi del suo rendimento al di sotto delle aspettative: "Perché a novembre-dicembre inizio a soffrire di pubalgia. Quest’anno ho cominciato a sentire male all’adduttore già a settembre, contro la Lazio non ho giocato per lo stesso motivo. È un problema che mi si ripresenta ogni anno e che non si riesce a risolvere".

I tifosi continuano a seguire la squadra, ma ovviamente cominciano a essere stufi: "Ai tifosi dico di continuare ad avere pazienza, sostenendo la squadra. So che non è facile, ma noi riusciremo a invertire la tendenza. Chiedo loro di fidarsi di me. Gioco nel Milan e tifo Milan. Fino all’ultimo giorno darò tutto".