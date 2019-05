Suso-gol e la lite Bakayoko-Gattuso: Milan-Bologna 1-0 al 45'

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un lampo di Suso permette al Milan di chiudere in vantaggio la prima frazione contro un buon Bologna. Lo spagnolo sblocca il match al 37' e scaccia via i fantasmi, almeno per il momento. Gli emiliani possono recriminare per un paio di occasioni sprecate e un gol (giustamente) annullato a Palacio.

Il Milan mostra un atteggiamento propositivo nelle prime fasi della partita e va vicino al gol con una bella conclusione dalla distanza di Calhanoglu, respinta in corner da Skorupski. Ben presto, però, la squadra di Mihajlovic prende il sopravvento e si lascia preferire per compattezza e trame di gioco. Orsolini va via a Rodriguez ma trova la risposta di spalla di Donnarumma a negargli la gioia del gol. È il momento migliore per gli ospiti, che ci provano anche con Palacio e Svanberg.

ANCORA LITI IN PANCHINA - Al 26' Biglia alza bandiera bianca per un problema muscolare. Gattuso sceglie Bakayoko per rimpiazzare l'argentino, ma il francese ritarda nel riscaldamento e battibecca con il suo allenatore in panchina. Un altro problema disciplinare, che potrebbe scrivere la parola fine sull'avventura dell'ex Monaco in maglia rossonera. Il Milan sembra in balia degli eventi e alla mezzora subisce la rete dei felsinei: Palacio, per fortuna dei rossoneri, è in offside.

LAMPO NEL BUIO - Come spesso accade, un lampo squarcia improvvisamente il buio: Suso riceve da Mauri - entrato nel frattempo al posto di Biglia - al limite dell'area e scarica un sinistro secco, che si insacca nell'angolino alla sinistra di un immobile Skorupski. All'intervallo è 1-0 per il Milan.