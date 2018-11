Suso ha una clausola da 40 mln: "Per ora non penso al ritorno in Liga"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Sono un ragazzo molto tranquillo, in parte grazie alla mia famiglia: so cosa voglio, e quando vorrò tornare in Spagna lo farò, i miei genitori mi rivorrebbero qui, ma ora mi sento bene a giocare fuori dal mio Paese natale". Parole e pensieri di Suso, attaccante del Milan che ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di 'EsRadio'. "In estate - prosegue - ci sono stati contatti con l’Atletico Madrid: la clausola era di 40 milioni e se fosse passato altro tempo il prezzo sarebbe stato ancora più alto, e in Spagna ad una certa cifra ci sono poche squadre che possono interessarsi. È vero anche che avendo rinnovato con il Milan non volevo andar via, ero in una situazione in cui io e la mia famiglia stavamo molto bene: amo l’Italia, Milano, il Milan, non ho pensato di tornare in Liga".