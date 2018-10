Suso-Higuain, che intesa! Ma il Milan ha bisogno anche di Calhanoglu

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dal primo gol in rossonero alla prima doppietta, realizzata oggi al Chievo. Gonzalo Higuain ringrazia ancora una volta Suso per gli assist al bacio e trascina il Milan al terzo successo consecutivo in sette giorni. Un'intesa, quella tra l'attaccante argentino e l'esterno spagnolo, che cresce partita dopo partita e che può far sognare i tifosi rossoneri: da anni, dalle parti di Milanello, non si vedeva un centravanti così forte, in grado di decidere le partite da solo. Il Pipita si sta prendendo piano piano il Diavolo grazie all'apporto fondamentale di Suso che, dopo un po' di rodaggio, sembra aver capito come servire al meglio il compagno di squadra: lo ha fatto contro l'Atalanta lo scorso 23 settembre e si è ripetuto oggi con il Chievo, per due volte in sei minuti a ridosso della mezzora.

Gattuso gongola per questa ritrovata concretezza offensiva e per la grande sintonia tra i due talentuosi giocatori, ma si augura di vedere presto il miglior Calhanoglu. Decisivo a Reggio Emilia e in Europa League, le prestazioni del turco sembravano essere in netto miglioramento, ma non è riuscito a confermarsi nel pomeriggio. Troppi palloni sbagliati e poca incisività negli ultimi 20 metri, cosa che gli rimprovera spesso il tecnico, che lo vuole più convinto soprattutto nelle conclusioni dalla distanza. Il numero 10 rossonero è alla ricerca disperata di un gol che possa sbloccarlo definitivamente, ma perde troppo presto la fiducia e questo influisce sulle sue giocate, anche quelle più elementari. Un problema psicologico, che gli impedisce di operare l'atteso salto di qualità .