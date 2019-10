Suso in, Piatek out. Pioli conferma tutti, ma la fiducia non è eterna

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Due indizi fanno una prova... o forse no. Stefano Pioli manda per la seconda volta consecutiva Krzysztof Piatek in panchina e dà fiducia a Rafael Leao, il talento portoghese in rampa di lancio dopo le ultime prestazioni convincenti. Non è bastato il gol segnato contro il Lecce nella ripresa all'ex attaccante del Genoa, che adesso deve cercare di riconquistare un posto da titolare, magari dimostrando di poter coesistere con lo stesso Leao.

#Susoin - Un'ipotesi tattica, quest'ultima, che fa tremare anche il più intoccabile della squadra. L'osservato speciale, nel pomeriggio dell'Olimpico, sarà Jesus Suso. "Quando si colpisce un giocatore si colpisce tutto il Milan". Così, il tecnico rossonero aveva chiuso le polemiche social relative al suo utilizzo. Lo spagnolo è un patrimonio che la società e l'allenatore non hanno alcuna intenzione di svalutare, anche se il suo rendimento, finora, non è stato soddisfacente. Ancora titolare, sempre titolare: una fiducia che però non può essere infinita. Lo sa bene l'esterno, che deve assolutamente tornare a incidere come un tempo per evitare il declassamento.