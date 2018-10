Suso inventa, Higuain segna: raddoppio del Milan sul Chievo

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Raddoppio immediato del Milan, una rete costruita ancora sull'asse Suso-Higuain. Lo spagnolo prende palla sulla trequarti, in posizione centrale, e trova l'imbucata per l'argentino, che si ritrova tutto solo davanti a Sorrentino e lo batte senza problemi. Uno-due micidiale per il Chievo, che ora deve riordinare le idee.