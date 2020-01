Suso: "Le ultime due settimane al Milan non volevo essere convocato"

Fonte: Foto Giacomo Iacobellis

Suso è stato presentato come nuovo giocatore del Siviglia: "Era una settimana e mezza che ne stavamo parlando. E da ambo le parti c'era voglia che l'affare si concretizzasse. Abbiamo fatto uno sforzo importante. Tanto io che la mia famiglia siamo felici di essere qui".

"Ho giocato in Spagna quando avevo 19 anni. Arrivo nel mio miglior momento. Si sono create le circostanze perfette, è un gran club con un allenatore che mi conosce alla perfezione".

"Sto bene, negli ultimi 4 anni ho giocato quasi tutte le partite e per queste ultime tre settimane (senza essere impiegato, ndr) non cambia nulla. Ho parlato col Milan perché volevo anbdar via e nelle ultime due settimane non avrei voluto nemmeno esser convocato. Conosco Julen (Lopetegui) sin dalla Nazionale Under 16. Lui mi conosce molto bene e sa cosa posso dare".

"Da ogni campionato ho imparato qualcosa. In Italia l'aspetto tattico è quello più importante. E sotto questo punto di vista si impara molto dalla Serie A".