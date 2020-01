Suso, Piatek e il 4-3-3 in soffitta. La rivoluzione del Milan è iniziata

Il Milan vince a Cagliari nel giorno in cui Suso e Piatek vengono messi ai margini. La partita contro la Sampdoria è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, perché sbagliare è umano ma perseverare col 4-3-3 (peraltro da tanti, troppi anni) è diabolico. La media voto di Suso, simbolo del modulo citato, parla chiaro: 5,33. Un gol e due assist appena. I fatti hanno dato ragione a Stefano Pioli: Samu Castillejo ha sfruttato l'occasione partendo da esterno nel 4-4-2 e servendo il pallone del vantaggio firmato Leao. Proprio il portoghese è partito titolare al posto di Piatek. Il polacco quest'anno non è mai riuscito a incidere: 4 reti segnate, 3 delle quali su rigore. Un bottino troppo magro per meritare la fiducia incondizionata. Il suo futuro sembra sempre più lontano da Milano e dall'Italia: Ibrahimovic vuole Leao come partner, il portoghese ha risposto bene e Pioli, nonostante le dichiarazioni di circostanza a fine partita (Anche Piatek potrebbe giocare insieme a Ibra, ma dipende dalle situazioni") ha buone ragioni per insistere con questo tandem e questo modulo. E l'Inghilterra sembra la soluzione più concreta per il polacco.