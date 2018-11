Suso: "Real? L'interesse fa piacere. Ma al Milan sono davvero felice"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'esterno del Milan Suso ha parlato a Radio MARCA dal ritiro della nazionale spagnola: "Il Milan? Mi sento importante all'interno della squadra. Sto bene, sono felice e con l'allenatore mi trovo abbastanza bene. Gattuso? E' come quando giocava. Da allenatore non ha perso l'intensità che metteva in campo. Ma quando finisce l'allenamento è la persona più simpatica che puoi incontrare. E' l'uomo perfetto per il nostro club. Io titolare contro la Croazia? Non saprei. Sono felice di essere qua, per me è un orgoglio e un premio al lavoro che sto facendo. Se Luis Enrique vuole io sono disponibile per giocare. Ritorno in Liga? Giocare a casa propria è sempre bello. In questo momento sono in un paese la cui cultura è molto simile a quella spagnola e sono molto felice. L'interesse del Real Madrid? Quando le migliori squadre del mondo si interessano è sempre un orgoglio, vuol dire che stai lavorando bene".