Suso torna decisivo. Gattuso gli chiede di trascinare il Milan

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Milan è tornato a vincere nel momento più importante, quando stava per passare l’ultimo treno Champions, e l’ha afferrato al volo. Il successo sofferto contro il Bologna ha rilanciato le ambizioni dei rossoneri, in un momento davvero complicato. La buona notizia riguarda anche un giocatore molto criticato in questa seconda fase di campionato. Si tratta di Suso, che ha siglato il primo gol contro il Bologna dpo un lunghissimo digiuno, e ha giocato una partita di livello. Lo spagnolo non segnava dalla trasferta di gennaio contro il Genoa, da quel momento si è bloccato, scendendo spesso in campo in condizioni non ottimali a causa di una pubalgia che l’ha frenato per settimane. La rete al Bologna potrebbe aver sbloccato mentalmente il giocatore, sempre difeso dal tecnico. Gattuso gli ha chiesto di prendere per mano la squadra in un momento delicato, di assumersi responsabilità essendo uno dei veterani di gruppo molto giovane. Col Bologna ci è riuscito, ma il Milan dovrà vincere obbligatoriamente anche contro Fiorentina, Spal e Frosinone per sperare nel miracolo Champions. E Suso sarà uno degli attori protagonisti, almeno è questa la speranza di Gattuso e di tutta la tifoseria rossonera. Poi al termine del campionato si tireranno le somme e in caso di offerte congrue il Milan potrebbe valutare anche la cessione. Ma fino ad allora c’è un unico pensiero a Milanello: provare conquistare il quarto posto.