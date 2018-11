© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'attaccante spagnolo Suso tramite il suo entourage è al lavoro per rinnovare il contratto col Milan. Come riporta il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, l'attaccante spagnolo - attualmente legato al club rossonero da un accordo fino al 2022 - vuole restare e sottoscrivere un nuovo contratto a cifre più alte rispetto a quello attuale. Dall'altro lato, il Milan vorrebbe allungare l'accordo anche per alzare o eliminare l'attuale clausola rescissoria da 40 milioni di euro.