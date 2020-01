© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il nuovo difensore dell'Atalanta, Bosko Sutalo, ha rilasciato la sua prima intervista da calciatore nerazzurro. Queste le sue dichiarazioni al sito ufficiale della Dea: "L'Atalanta è uno dei migliori club in Italia, ha una grande tradizione e dei fantastici tifosi. Ogni anno riesce ad alzare l'asticella e ora è addirittura in Champions. L'ho vista contro lo Shakhtar e la Dinamo Zagabria, gioca un calcio offensivo e divertente: mi piace molto. Io sono ancora giovane e ho ancora tanti margini di miglioramento, sono un giocatore che ama avere sempre il controllo del pallone e qua posso sicuramente crescere. Obiettivo? Spero che l'Atalanta arrivi tra le prime quattro in campionato per qualificarsi ancora in Champions e disputarla anche nella prossima stagione".