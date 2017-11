Svezia, Granqvist: "Con l'Italia due finali. Al Genoa ho imparato molto"

© foto di Federico De Luca

Il capitano della Svezia Andreas Granqvist, ex difensore del Genoa e attualmente al Krasnodar, ha parlato così in conferenza stampa in vista dello spareggio con l'Italia: "Ci aspettano due finali contro gli azzurri. Sarà fondamentale non subire gol, ma noi siamo sicuri delle nostre qualità. Conosco l'Italia perché ho giocato due anni nel Genoa. Credo che la pressione sarà tutti per i nostri avversari. In Liguria ho imparato molto, il Genoa è un club con una grande storia e ho dei bellissimi ricordi".