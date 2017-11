Svezia, Helander: "Senza Ibra più responsabilità. Siamo gruppo esperto"

© foto di Federico Gaetano

Il difensore del Bologna e della Nazionale svedese Filip Helander ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della doppia sfida contro l'Italia che varrà l'accesso ai Mondiali in Russia: "Sarà una gara molto importante per il calcio svedese, forse una delle più grandi degli ultimi anni. Siamo un gruppo esperto, anche senza Ibrahimovic che faceva tantissimi gol. Adesso tutti abbiamo più responsabilità".