Svezia, il ct Andersson: "Abbiamo studiato bene l'Italia, siamo carichi"

Il ct della Svezia Janne Andersson ha parlato così in conferenza stampa in vista dell'andata dello spareggio Mondiale con l'Italia, in programma domani sera a Solna: "Ci siamo allenati bene per questa partita, non vediamo l'ora di scendere in campo contro l'Italia. Gli azzurri hanno un'ottima difesa, ma noi dobbiamo cercare di fare comunque il nostro gioco. Abbiamo segnato 26 reti con giocatori diversi nelle qualificazioni, mentre in casa ne abbiamo fatti 18 vincendo quattro gare. La statistiche, insomma, promettono bene. Abbiamo studiato molto l'Italia, che ha sia pregi che difetti. Peso politico azzurro? Sì, ma non conta. In campo si scende undici contro undici. Domani non dovremo sbagliare. Formazione? L'ho già decisa, mancherà solo lo squalificato Lustig".