Svincolati ma non troppo. Lo strano gennaio di Eriksen e degli altri big

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Tottenham chiede 20 milioni per Christian Eriksen. Il Paris Saint-Germain è su quell'intorno per Edinson Cavani. Sempre i parigini valutano adesso Layvin Kurzawa 7 milioni di euro. Il Chelsea non scende da 5-5,5 milioni di euro per Olivier Giroud. E' il gennaio degli svincolati ma non troppo, ovvero dei club che che sono oramai consci di perdere i proprio giocatori in estate e pur di non restare col portafogli vuoto, possono anticipare l'addio ma non a cuor leggero. Li vogliono vendere e non fanno sconti perché tanto il finale è scontato e allora tanto vale tirar la corda fino all'ultimo giorno, provare a tirar su l'asta. Altri non lo fanno, ma anche in questi casi, da Dries Mertens a Tahith Chong, da Willian a Mario Gotze, i rinnovi sembrano lontani. Pagare moneta vedere campione. Anche adesso, anche depauperando le rose pur di ingrassare anche di un po' il portafogli. Meglio che perderli a zero.