Svincolato da copertina: Balotelli, proposte senza Europa in italia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In molti prenderebbero Mario Balotelli. Il Parma, soprattutto. Il Brescia, poi. La Fiorentina ha fatto sapere di no, delle grandi d'Italia invece non sembra esserci nessuna in corsa. Juventus, Milan, Inter, no. Del Napoli alcuna traccia, la Roma guarda altrove e pure la Lazio non sembra a oggi su Super Mario. Che per rinascere e ripartire era andato al Nizza, all'Olympique Marsiglia. Non ha rinnovato, non ha avuto la proposta giusta. Adesso potrebbe ripartire da uomo simbolo, cardine e icona di un progetto.

Parma e Brescia Il Parma, appunto, lo vorrebbe come uomo copertina per il reparto avanzato e potrebbe spingersi quasi anche fino a quasi 3 milioni a stagione per averlo. Il Brescia non a simili cifre ma avrebbe certamente il fascino di casa e quello di giocare per il progetto di un profondo intenditore di pallone come Cellino. E' uno svincolato di lusso, ma per il recente passato e per il rendimento messo in luce, non da big. Non più, almeno adesso. Ne ha i colpi, per esserlo, solo che a luglio 2019, ci sono due piste calde per il suo domani. Due pronte a metterlo in copertina, Parma su tutte, ma nessuna che raccoglie ancora i sogni di Super Mario.