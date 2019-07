Svolta Samp? Domani incontro a Londra tra Vialli e Ferrero

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Domani, probabilmente, sarà la giornata decisiva per il futuro della Sampdoria. A Londra, come riporta primocanale.it, si ritroveranno Massimo Ferrero, Gianluca Vialli e i finanziatori del suo gruppo (Jamie Dinan, Alex Knaster, Fausto Zanetton) o i loro rappresentanti. Sul tavolo, il passaggio di proprietà della società blucerchiata: l'ultima parola spetterà all'attuale presidente, che oggi è tornato a manifestare il suo forte interesse per l'acquisizione del Palermo dopo cinque anni di gestione della Sampdoria.

CalcioInvest LLC, nelle scorse settimane, aveva messo sul piatto di Ferrero 45 milioni più una ventina di bonus. Un'offerta che era stata ritenuta non all'altezza delle aspettative da Ferrero, che ha atteso un rilancio, puntualmente avvenuto nelle ultime settimane, in cui nel frattempo l'attuale presidente della Sampdoria ha dovuto anche fare i conti con la "crisi" di Eleven Finance srl (la sua società immobiliare e cinematografica) e una parte del sistema bancario. Per sanare la situazione avrebbe dovuto vendere il suo patrimonio immobiliare (i cinema) oppure la Sampdoria. E la scelta finale, grazie anche all'innalzamento dell'offerta (sembra di una cifra tra i dieci e i venti milioni) dei potenziali acquirenti sarebbe ricaduta sulla cessione della Sampdoria.

Mantovani e Garrone, ex presidenti legatissimi a Vialli, hanno avuto un ruolo importante in questa vicenda e non è escluso che possano fare parte del Consiglio di amministrazione della futura Sampdoria. Sempre che l'operazione domani a Londra si concluda e arrivi il tanto atteso cambio di proprietà.