Svolta Samp? Per la cordata di Vialli è questione di piccoli dettagli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'edizione odierna del quotidiano 'La Repubblica' fa il punto sulla cessione della Sampdoria. Il gruppo che ha in Gianluca Vialli uno dei rappresentati più conosciuti è convinto di chiudere in tempi rapidi e, si legge, adesso parla solo di piccoli dettagli da sistemare per rilevare il club da Massimo Ferrero, l'attuale presidente che ha il coltello dalla parte del manico ma deve fare i conti anche con problemi extracalcistici per un finanziamento da parte di Unicredit. Si parla di un aumento dell'offerta complessiva di dieci milioni di euro per avvicinarsi sempre più alla richiesta da 100 milioni di euro dell'attuale proprietà.