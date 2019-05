Svolta tattica, sincerità, alti e bassi: De Rossi-Roma, un amore a curve

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

615 presenze presenze in giallorosso: diventeranno 617, poi Daniele De Rossi saluterà la sua Roma. Non appenderà le scarpette al chiodo, ma porterà altrove il suo talento. Quanta strada, da quel 30 ottobre 2001, l'esordio in Champions League e il cruccio di non aver partecipato alla stagione del terzo Scudetto romanista. Tanta strada: non sempre in discesa, molto spesso con curve e svolte. Capitan Futuro: è questa l'etichetta che gli rimarrà appiccicata addosso, praticamente sin dagli inizi. Nonostante capitano lo sia davvero da un paio di stagioni, e abbia rischiato anche di beffare Totti: immaginiamo gioia e dolore del Pupone, se la Roma avesse vinto la Champions l'anno scorso.

Gli inizi, box to box: la carriera di De Rossi, dal punto di vista tattico, ha un prima e un dopo. Piuttosto evidenti: quando si affaccia al professionismo, Daniele è un centrocampista alla Lampard, di quelli che segnano spesso e volentieri. I numeri sono eloquenti: dal 2005 al 2008 segna almeno 6 gol in stagione. Ha il tackle nel sangue: se lo tatua perfino sul polpaccio. Sono gli anni dell'irruenza giovanile: ricordiamo tutti il rosso rimediato contro gli Stati Uniti nel mondiale 2006, il punto più alto della sua carriera.

Poi, De Rossi fa due passi indietro e si allunga la carriera. Il gol, per certi aspetti gli resta nel sangue: nella Serie A 2010/2011, la migliore dal punto di vista realizzativo, chiude addirittura a 11 reti. A un passo dal sogno: la Roma finisce seconda, trascinata anche dal suo capitano. Con l'età, il suo ruolo diventa più chiaro: da mezzala a regista. Per evitare il rischio di essere "mezza sega". Parole sue, nell'intervista a Undici di qualche tempo fa: "Qual'era il mio ruolo? Mah, non si è mai capito. La mezza sega, credo. Trequartista o largo a sinistra. In quel ruolo davanti alla difesa ho iniziato a giocare sempre. Prima ero un ibrido".

Nella stagione 2011/2012 De Rossi fa persino il difensore centrale. La centralità è un tratto distintivo del nuovo De Rossi: al cuore della Roma, anche troppo. Con Ranieri, per esempio, arriva qualche dissidio anche per questo: in un derby, Sir Claudio ha il coraggio di togliere DDR e Totti. Sarebbe lesa maestà, ma la Magica vince e allora tutti felici. Il momento più complicato è con Zeman: Daniele si aspettava di diventare protagonista anche col boemo, che invece gli preferisce spesso e volentieri Tachtsidis. Qualche tempo dopo, lo stesso Zeman rivelerà un retroscena piuttosto curioso: "De Rossi e i brasiliani non si allenavano, a loro piaceva tenere accendini mentre facevano i massaggi". Non tutto rose e fiori. Come con Spalletti più di recente: "Ha fatto qualche casino con Totti".

È uno che non le ha mai mandate a dire: tra le mille critiche immaginabili nei confronti di De Rossi, la spontaneità non vi rientra. Non ha avuto paura di dire, all'epoca della lunga trattativa per il rinnovo, che i soldi giocavano un aspetto fondamentale nella sua scelta di legarsi o meno ai giallorossi. Chissà che sull'addio non abbia pesato il rifiuto secco di Antonio Conte al corteggiamento giallorosso: qualche tempo fa, il numero 16 si dichiarò folgorato dal tecnico salentino. Oggi saluta la Roma proprio dopo che l'ex ct ha dichiarato che non vi fossero i presupposti per allenare i capitolini. Dove andrà, De Rossi? In passato ha dichiarato di voler giocare un giorno nel Boca Juniors: lo scopriremo più tardi. Lo dirà De Rossi: non ha mai avuto problemi, a dire la sua.