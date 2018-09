Svolta UEFA, così verrà introdotta la VAR. Ceferin: "Ora la formazione"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Aleksander Ceferin, presidente dell'UEFA, ha così spiegato l'introduzione della VAR a partire dalla prossima Champions League: "Siamo fiduciosi, l'introduzione della VAR nell'agosto 2019 ci darà il tempo sufficiente per mettere in piedi un sistema robusto e per formare i direttori di gara nel modo migliore".

La VAR esordirà nella Supercoppa Europea del 2019. Poi nella Champions League, a partire dai play-off della stagione 2019/2020, e poi nelle altre competizioni: ci sarà a EURO 2020 e nella finale della Nations League nel 2021. In Europa League entrerà in vigore tra due stagioni, cioè a partire dalla stagione 2020/21.