Swarovski Douglas Costa: quarto infortunio alla coscia in tre anni

Sembra quasi una maledizione quella che ha colpito Douglas Costa dal suo trasferimento alla Juventus. Il brasiliano è al suo ottavo infortunio da quando è in bianconero, per la quarta volta il problema deriva da una coscia. Questa volta il tempo di recupero è relativamente basso, intorno alle tre settimane, quindi salterà probabilmente solo tre sfide di A, quella di Champions di andata con il Lione e la Coppa Italia di giovedì.

TRENTANOVE PARTITE SALTATE FINORA - Dunque il sudamericano sarà assente per altre cinque gare, che si vanno ad aggiungere alle trentanove già viste in tribuna o da casa. Quarantaquattro in un triennio, un numero più alto anche rispetto a quello con il Bayern Monaco: lì erano state 18 in due stagioni, con ben tre infortuni proprio alla coscia. Paradossalmente il primo anno in Juventus era stato ottimo: una sola gara saltata, mentre l'anno scorso tra squalifiche (lo sputo che costò 4 giornate) e stop di natura fisica erano circa 30.

LA CRONOSTORIA DEGLI INFORTUNI -

01 febbraio 2018 - 4 giorni - Problema al polpaccio.

25 giugno 2018 - 10 giorni - Infortunio alla coscia.

20 settembre 2018 - 26 giorni - Infortunio alla caviglia.

04 novembre 2018 - 5 giorni - Ferita.

04 febbraio 2019 - 62 giorni - Infortunio alla coscia.

11 aprile 2019 - 109 giorni - Infortunio al polpaccio.

15 settembre 2019 - 43 giorni - Infortunio muscolare.

24 novembre 2019 - 19 giorni - Infortunio alla coscia.

08 febbraio 2020 - 15-20 giorni? - Infortunio alla coscia.