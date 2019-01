Szczesny: "CR7 una macchina, prende tutto sul serio. Buffon leggenda"

Fonte: tuttojuve.com

Intervistato dal Canale ufficiale della Lega Serie A, il portiere della Juventus Wojciech Szczesny ha parlato della prima parte di stagione. Ecco quanto evidenziato da TuttoJuve.com.

Sulla stagione: "Alla Juventus devi solo vincere. Questa è l'unica cosa che conta qui. Abbiamo conquistato il primo obiettivo stagionale, ovvero arrivare agli ottavi di Champions League da primi nel girone. Siamo primi in campionato, stiamo meglio di un anno fa, i risultati lo dimostrano. Conta però arrivare a maggio e vincere tutto quello che c'è da portare a casa. Quando usciamo dagli spogliatoi abbiamo il solo pensiero di vincere".

Sull'eredità di Buffon: "Ero molto giovane quando nel 2006 vinse il Mondiale ed era già una leggenda alla Juventus. È stato utile l'anno trascorso con lui, non solo come portiere ma anche come uomo. Gigi è una leggenda del calcio, ma prima di tutto è un grande amico. Questo rimane per sempre, tecnicamente ha un grande impatto con i difensori. Aiutandosi ci si migliora, ascoltarlo durante gli allenamenti e prima della partita è stata la lezione più grande".

Sugli obiettivi: "Se fai bene e vinci trofei diventi una leggenda. Non ci penso ora, devo fare il meglio per il mio club. Il giudizio lo lascio agli altri".

Su Cristiano Ronaldo: "Stiamo parlando di un giocatore che ha vinto tutto. Ha 33 anni, pensi che potrebbe prendersela comoda, invece è una macchina. Lo vedi anche in allenamento, prende tutto sul serio. È determinato, vuole segnare ad ogni tiro, vuole vincere ogni sfida in allenamento. È un grande tecnicamente, ma l'atteggiamento è speciale".

Su Mandzukic: "Penso che Mario sia il tipo di giocatore che serve ad ogni squadra. Fa un lavoro speciale, è il primo a difendere e il primo a far partire il pressing. Può correre per 90 minuti, non si stanca mai e da energie supplementari. Quando vedi il tuo compagno dare di più sei invogliato".

Sulle differenze tra Roma e Torino: "Roma è una città più grande, la vita è più caotica. Qui pensi al calcio, vai ad allenarti, mangi e ti riposi".