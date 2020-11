Szczesny è carico per la Lazio: "Occhio a non fare errori in uscita: sanno farci male"

Il portiere della Juventus, Wojchech Szczesny, ha presentato la gara contro la Lazio nel pregara della sfida ai microfoni di JTV. "Mi aspetto una gara importante contro una squadra molto compatta, molto pericolosa sulle ripartenze, quindi bisogna stare molto attenti a non fare errori in uscita perché possono farci male".

In che cosa la Juve è migliorata?

"Nella fase offensiva è migliorata tanto, fare 8 gol in due partite non è mai semplice, tutte e due in trasferta, adesso bisogna ritrovare l'equilibrio giusto per non prendere gol".

Cosa deve fare oggi la squadra per vincere questa gara?

"Non commettere errori in uscita è un aspetto molto importante perché loro sono molto pericolosi nelle ripartenze".