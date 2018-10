Szczesny e la multa con l'Arsenal: "Sono un ragazzo normale, fumavo"

© foto di Federico Gaetano

Nel corso dell'intervista rilasciata alla BBC, il portiere della Juventus, Wojciech Szczesny, ha parlato anche della volta in cui fu multato ai tempi dell'Arsenal per aver fumato nella doccia: "Mi sento un ragazzo normale. Fumavo. Non posso fare molto al riguardo. E Arsene (Wenger, ndr) mi ha multato, ho massimo rispetto per lui ma se n'è parlato tanto perché è successo nello stesso periodo in cui ho perso il posto da titolare.

Avevo 20 anni e giocavo in Premier League, forse non ero pronto a livello mentale e questo mi ha fatto guadagnare una reputazione di un certo tipo. Ma poi sono cresciuto, sono maturato. Ora sono un marito e un padre, la vita cambia un po'".