© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Wojciech Szczesny ha rinnovato oggi il suo contratto con la Juventus. Il numero 1 bianconero, attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram, ha raccontato le sue sensazioni: "Sono lieto di confermare di aver rinnovato il mio contratto con la Juventus. Negli ultimi anni ho lavorato tanto e ho fatto tanti sacrifici per diventare un giocatore degno di indossare lo storico numero 1 di questa grande squadra. Ora sono pronto a spingere me stesso ancora più lontano, per creare una storia da ricordare".