Szczesny: "Fiduciosi per il ritorno. Era la partita che ci aspettavamo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Wojciech Szczesny ha parlato ai microfoni di Rai Sport a margine del pari della Juventus contro l'Ajax: "Loro sono molto pericolosi davanti, hanno giocatori di qualità, giocano alti. Giocando contro una squadra così ci sta subire qualche tiro in porta. Non hanno creato occasioni da gol vere e proprie se si esclude l'uno a uno, era la partita che ci aspettavamo. Sappiamo che sono capaci di fare grandi risultati fuori casa, ma anche loro hanno visto cosa abbiamo fatto noi nella sfida di ritorno contro l'Atlético. Siamo fiduciosi che possiamo vincere al ritorno per passare il turno. È un risultato positivo, poi vedremo cosa succederà".