Szczesny: "Juventus? Penso solo alle vacanze, per ora sono dell'Arsenal"

© foto di Federico Gaetano

Dopo l'impegno disputato con la nazionale polacca, Wojciech Szczesny ha parlato dell'interessamento della Juventus: "Le voci sulla Juve? Non leggo i giornali e non so quanto queste voci siano vere o meno. Dopo il prestito alla Roma tornerò all'Arsenal, proprietaria del mio cartellino, fine del discorso. Ora penso solo alle mie vacanze in America, il riposo è qualcosa d'importante visto che l'ultima stagione è stata stressante. Se sono pronto per lottare per un posto in squadra con Buffon? Sono pronto a fare le valigie e ad andare in vacanza", le sue parole riportate da TuttoJuve.com. .