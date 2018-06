Szczesny o Perin? Gli ex portieri e i colleghi votano il titolare della Juve

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Szczesny o Perin? La Gazzetta dello Sport ha chiesto ad altri illustri portieri chi dovrà difendere la porta della Juventus nel corso della prossima stagione. Stefano Sorrentino, col posto fisso al Chievo alla soglia dei 40 anni, non ha dubbi: "Szczesny parte favorito perché conosce già la Juve e l’ambiente. E’ stato testato per un anno da vice Buffon giocando la metà delle partite in serie A. Partendo da questa premessa, non voglio dire che Mattia è scarso, ma inizialmente sarà così". La pensa allo stesso modo Pino Taglialatela, una vita tra i pali, il Batman di Napoli: "Il polacco parte avvantaggiato. E’ lì a Torino già da un anno. Però la concorrenza fa bene. Perin in porta fa la differenza, potrebbe avere la meglio dopo. Lo avrei voluto a Napoli". Andrea Consigli, portiere del Sassuolo, anche lui con la sicurezza del posto fisso, non ha dubbi, perlomeno per l’inizio: "Di base parte Szczesny. Non è una situazione semplice perché sono bravi tutti e due". "Concordo", aggiunge Luca Bucci, oggi preparatore dei portieri del Bologna, un idolo nel Parma dove gli prese il posto proprio Buffon: "Scelta difficile, ma credo che il polacco comincerà la stagione da titolare. La Juve si è coperta bene, ha due numeri uno con le stesse possibilità di giocare". Daniele Padelli, vice di Samir Handanovic all’Inter di concorrenza se ne intende: "Credo che alla Juve si giocheranno entrambi le carte. Se la giocheranno fino all’ultimo. Penso sia giusto che in ogni squadra un portiere debba giocarsi il posto. Lo spirito deve essere quello. La Juve è coperta. E bene". "Deciderà Allegri, spetta a lui. magari si divideranno gli spazi", sentenzia il grande Dino Zoff. "Mi piacciono entrambi, scelta difficile, ma credo che l’esperienza di Szczesny possa prevalere per la titolarità iniziale. Poi conosce già l’ambiente Juve e la squadra", precisa Alex Meret, designato titolare a Udine. "Conoscendo Allegri partirà con Szczesny e poi si vedrà…. il tecnico ha sempre gestito bene", dice Gianluca Pagliuca, ex portiere azzurro nerazzurro.