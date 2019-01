© foto di Federico De Luca

Il portiere della Juventus Wojciech Szczesny ha commentato così a Rai Sport la vittoria di stasera con la Lazio: "Le vittorie di carattere sono sempre belle. Stasera non abbiamo dimostrato la nostra qualità, ma grande carattere. Cancelo è entrato e ha cambiato la partita, lui è stato il migliore in campo oggi secondo me. I nostri primi 60 minuti di gioco sono stati la peggior partita della Juve quest'anno, poi abbiamo subito gol e abbiamo capito che dovevamo cambiare registro per vincere".