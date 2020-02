© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, non usa mezza termini dopo la sconfitta patita dalla sua squadra in casa dell'Hellas Verona: "Difficile spiegare questa sconfitta, abbiamo preso gol quando eravamo in controllo e non all'inizio quando soffrivamo. Abbiamo perso e preso due gol in modo imbarazzante, dobbiamo ritrovare la voglia di sacrificarsi per fare il risultato", le sue dichiarazioni riportate da Sky Sport.